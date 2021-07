Stefania Orlando pronta a diventare mamma | “vogliamo avviare le pratiche”

Leggi su formatonews

(Di venerdì 2 luglio 2021)dopo il Grande Fratello Vip ha deciso di stravolgere la sua vita, sia professionale che intima: figlio in arrivo e nuovo lavoroPerla maternità è sempre stata delicata e proprio al Grande Fratello Vip aveva spiegato a tutti il motivo per cui fino ad oggi non ha mai voluto bambini. Un tema delicato, affrontato con grande delicatezza e molta commozione, da parte della conduttrice. Non è mai semplice ammettere di non volere figli, ma il suo compagno le è stata accanto e ha capito la sua scelta, nel corso degli anni. Ad oggi, però, le cose ...