Referendum – Lega, code e migliaia di firme in poche ore (Di venerdì 2 luglio 2021) Referendum: Lega, code e migliaia di firme in poche ore – Domani e domenica atteso record di sottoscrizioni – Entra nel vivo la raccolta firme per i 6 Referendum sulla giustizia lanciati da Matteo Salvini. Da Nord a Sud sono stati quasi 200 i gazebo organizzati dalla Lega nella giornata di oggi mentre ne sono previsti oltre 1.500 nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 luglio. Accolte con entusiasmo, riferisce un comunicato della Lega, le 6 proposte di riforma: code per firmare al gazebo organizzato al ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 2 luglio 2021)diinore – Domani e domenica atteso record di sottoscrizioni – Entra nel vivo la raccoltaper i 6sulla giustizia lanciati da Matteo Salvini. Da Nord a Sud sono stati quasi 200 i gazebo organizzati dallanella giornata di oggi mentre ne sono previsti oltre 1.500 nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 luglio. Accolte con entusiasmo, riferisce un comunicato della, le 6 proposte di riforma:per firmare al gazebo organizzato al ...

