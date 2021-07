Raggi: chiusura ad agosto discarica Civitavecchia desta preoccupazione (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma – “Purtroppo da aprile è stata chiusa la discarica di Roccasecca e quindi nel Lazio oggi funzionano solo le discariche di Viterbo e Civitavecchia. La novità è che quest’ultima chiuderà a metà agosto. Tutti i sindaci sono molti preoccupati. Non si sa dove portare la spazzatura”. Così la sindaca di Roma, Virginia Raggi, nel corso della consueta diretta del venerdì sulla sua pagina Facebook. Leggi su romadailynews (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma – “Purtroppo da aprile è stata chiusa ladi Roccasecca e quindi nel Lazio oggi funzionano solo le discariche di Viterbo e. La novità è che quest’ultima chiuderà a metà. Tutti i sindaci sono molti preoccupati. Non si sa dove portare la spazzatura”. Così la sindaca di Roma, Virginia, nel corso della consueta diretta del venerdì sulla sua pagina Facebook.

