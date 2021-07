Programmi TV di stasera, venerdì 2 luglio 2021. «Adaline – L’Eterna Giovinezza» sfida i quarti di finale dell’Italia (Di venerdì 2 luglio 2021) Adaline Rai1, ore 20.30: Euro 2020, Belgio-Italia Calcio. Per gli Azzurri di Macini l’ostacolo da affrontare nei quarti di finale di Euro 2020 è rappresentato dal fortissimo Belgio dell’interista Lukaku. La partita andrà in onda, in diretta, dallo stadio russo di San Pietroburgo. Rai2, ore 21.20: Fascino e Morte a Hollywood – 1^ Tv Film di Daniel Ringey del 2019, con Sarah Roemer, Jon Prescott e Hannah Barefoot. Prodotto in USA. Durata: 100 minuti. Trama: Dopo aver salvato il piccolo Jack, 10 anni, da un tentativo di rapimento, Casey Wright viene assunta, come insegnante privata di Jack, dal padre del bambino, il famoso attore Sam ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 2 luglio 2021)Rai1, ore 20.30: Euro 2020, Belgio-Italia Calcio. Per gli Azzurri di Macini l’ostacolo da affrontare neididi Euro 2020 è rappresentato dal fortissimo Belgio dell’interista Lukaku. La partita andrà in onda, in diretta, dallo stadio russo di San Pietroburgo. Rai2, ore 21.20: Fascino e Morte a Hollywood – 1^ Tv Film di Daniel Ringey del 2019, con Sarah Roemer, Jon Prescott e Hannah Barefoot. Prodotto in USA. Durata: 100 minuti. Trama: Dopo aver salvato il piccolo Jack, 10 anni, da un tentativo di rapimento, Casey Wright viene assunta, come insegnante privata di Jack, dal padre del bambino, il famoso attore Sam ...

