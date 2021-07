blogsicilia : #notizie #sicilia 'Prendo la pistola e vi ammazzo”, i Carabinieri evitano la tragedia - - tempostretto : Un nuovo articolo: (Portorosa. 'Prendo la pistola e vi ammazzo', i carabinieri arrestano 29enne in tempo) è stato p… - lastknight : @SMilesi81 @belfer70 Già. A tutti i coglioni che stanno tirando fuori questo argomento mi verrebbe voglia di dire… - safeincats : le forze dell'ordine svolgono un servizio, sono al pari dei vigili del fuoco e dei netturbini perché dovrebbero ave… - i91softlou : @TommyStilinski3 oke allora, intanto ti cerco, ti trovo poi provo a prenderlx a pugni così prendo la pistola e ti l… -

Ultime Notizie dalla rete : Prendo pistola

... che aveva trascorso la serata nel loro locale, dopo una lite avvenuta per futili motivi si era allontano minacciandoli di morte: 'ora torno a casa,lae vi ammazzo'. Poi i carabinieri ...... che aveva trascorso la serata nel loro locale, dopo una lite avvenuta per futili motivi si era allontano minacciandoli di morte: 'ora torno a casa,lae vi ammazzo'. Poi i carabinieri ...Minaccia di morte i titolari di un esercizio pubblico “Prendo la pistola e vi ammazzo”. 29enne arrestato in possesso di un’arma clandestina ...BARCELLONA – I carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto hanno arrestato, in flagranza di reato, B.G., 29enne, accusato di porto d’arma clandestina in luogo pubblico. I militari dopo un ...