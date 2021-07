Pitti 100: la manifattura s'intreccia con la tecnologia (Di venerdì 2 luglio 2021) Seconda giornata per Pitti Immagine Uomo, manifestazione di moda e tendenze maschili alla 100esima edizione, concentrata a Firenze nella location storica di Fortezza da Basso. In primo piano, i marchi del Made in Italy accumunati da una preponderante esigenza di presentare una nuova eleganza decontratta e rilassata, in linea con l'attuale trasversalità lavoro-attività-tempo libero. La manifattura si intreccia con la tecnologia, viceversa dialoga con lo sportswear e le performance atletiche, con lavorazioni rispettose per l'ambiente e un risultato a capo finito, in ognuno dei casi, estremamente duttile e leggero. L'evento ... Leggi su panorama (Di venerdì 2 luglio 2021) Seconda giornata perImmagine Uomo, manifestazione di moda e tendenze maschili alla 100esima edizione, concentrata a Firenze nella location storica di Fortezza da Basso. In primo piano, i marchi del Made in Italy accumunati da una preponderante esigenza di presentare una nuova eleganza decontratta e rilassata, in linea con l'attuale trasversalità lavoro-attività-tempo libero. Lasicon la, viceversa dialoga con lo sportswear e le performance atletiche, con lavorazioni rispettose per l'ambiente e un risultato a capo finito, in ognuno dei casi, estremamente duttile e leggero. L'evento ...

Advertising

panorama_it : Eleganza decontratta e leggerezza nella seconda giornata dell'evento moda fiorentino.? - Herno_official : Claudio Marenzi, Herno CEO, and the Italian Minister of Foreign Affairs, Luigi Di Maio, here at Pitti Uomo 100.… - Profilo3Marco : RT @Radio1Rai: #Pitti100, dopo 2 anni torna la fiera in presenza 'C'è grande entusiasmo e voglia di incontrarsi e vedere le nuove collezion… - infoitcultura : Il Pitti Uomo ha aperto l'edizione numero 100 sotto il segno dell'ottimismo - infoitcultura : Pitti 100: gli oggetti più interessanti di questa edizione | FOTO -

Ultime Notizie dalla rete : Pitti 100 Gucci svela il suo archivio segreto del lusso a palazzo Settimanni a Firenze Anche la data non è casuale perché omaggia Pitti Uomo 100 ma soprattutto i 100 anni del brand , fondato da Guccio Gucci nel 1921. L'archivio di Gucci Nel quattrocentesco palazzo Settimanni ci sono ...

Pitti Uomo 100: a Firenze, tutte le novità della moda maschile " Pitti 100 " è il tema di questa edizione, nato proprio per celebrare Pitti Uomo, giunto alla sua 100esima edizione: " Il 100 è un numero forte, significativo, tondo e promettente " , ha dichiarato ...

Pitti 100. Ecco tutti gli how to do di un’edizione imperdibile Il Sole 24 ORE Pitti Uomo 100, Milani visita lo stand dell’Esercito Italiano Il Presidente del Consiglio comunale Luca Milani ha visitato l’edizione numero 100 di Pitti Uomo e, tra i tanti bellissimi stand, si è soffermato sul quello dell’Esercito Italiano, dove trovano nuova ...

Thebe Magugu liberty odyssey «Lo show Double think è stato concepito in omaggio a 1984 di George Orwell», dice a MFF il giovane designer sudafricano, che debutta con l’uomo a ...

Anche la data non è casuale perché omaggiaUomoma soprattutto ianni del brand , fondato da Guccio Gucci nel 1921. L'archivio di Gucci Nel quattrocentesco palazzo Settimanni ci sono ..." è il tema di questa edizione, nato proprio per celebrareUomo, giunto alla sua 100esima edizione: " Ilè un numero forte, significativo, tondo e promettente " , ha dichiarato ...Il Presidente del Consiglio comunale Luca Milani ha visitato l’edizione numero 100 di Pitti Uomo e, tra i tanti bellissimi stand, si è soffermato sul quello dell’Esercito Italiano, dove trovano nuova ...«Lo show Double think è stato concepito in omaggio a 1984 di George Orwell», dice a MFF il giovane designer sudafricano, che debutta con l’uomo a ...