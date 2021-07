Pisa | sabato 10 luglio al Parco delle Concette rievocazione storica 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 luglio 2021) (Adnkronos) - Info e prenotazioni Biglietti a 3 euro (più 1,50 euro di prevendita), gratuito per bambini sotto gli 8 anni e per accompagnatori di disabili. Prenotazione consigliata fino ad esaurimento posti disponibili chiamando lo 0500987480 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, sul sul sito di Coopculture al link http://bit.ly/BigliettiMura oppure presso la biglietteria di Torre Santa Maria negli orari di apertura. Per tuttoe agosto le Mura disono aperte dal venerdì alla domenica dalle 10 alle 20 (ultimo accesso alle 19.30) e tutti i venerdì sera alle 21 e 21.30 visite guidate in notturna. Per maggiori informazioni su tutte le attività ...