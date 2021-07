Pagelle Belgio-Italia 1-2 | Barella e Insigne illuminano | Immobile il peggiore

Advertising

SimoneGambino : RT @GoalItalia: PAGELLE #BelgioItalia ?? Spinazzola da applausi ?? Barella ormai nell'elite ????? Insigne col pennello da artista ??Chiellini i… - gilnar76 : Pagelle Belgio Italia: Chiellini alza il muro, l’offside ferma Bonucci VOTI #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - PianetaMilan : #Pagelle #BelgioItalia 1-2: #Barella e #Insigne illuminano, #Immobile il peggiore - antonio_nazaro : RT @ilbianconerocom: #BelgioItalia 1-2, le PAGELLE: Chiellini e Bonucci annullano Lukaku! Donnarumma è l'erede di Buffon #Euro2020 https://… - maccario_marta : RT @GoalItalia: PAGELLE #BelgioItalia ?? Spinazzola da applausi ?? Barella ormai nell'elite ????? Insigne col pennello da artista ??Chiellini i… -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Belgio

SVIZZERA SPAGNA (1 - 1; 1 - 3 dcr)/ Voti partita, Euro 2020: Oyarzabal perfetto Quindi, in ... la curiosità è tutta sui calciatori della nostra Nazionale dato che quelli del, come ...Chissà però che dirà il campo, si comincia!SVIZZERA SPAGNA (1 - 1; 1 - 3 dcr)/ Voti ... chiamata all'impresa contro ilper agguantare un pass che vale la semifinale del torneo UEFA. La ...Belgio-Italia, le pagelle. La Nazionale si sbarazza anche del Belgio (2-1) e vola in semifinale, confermando di avere mille risorse e un gruppo di grande qualità. Decisivi i gol di Barella ...Belgio Italia, le pagelle ITALIA Donnarumma – Due ottimi interventi, sul rigore non può fare niente. Voto 6 Di Lorenzo – Un po’ ingenuo sul rigore ma per il resto gioca una buona partita. Voto 6.5 Bon ...