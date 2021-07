Nei bar italiani a Bruxelles si respira aria da 'derby' (Di venerdì 2 luglio 2021) AGI - “Tiferò per l'Italia, ma anche se vincerà il Belgio sarò contentissimo”. Romolo Putzu, proprietario del popolare bar Le Louvre di Saint-Gilles, situato in una delle zone più multiculturali di Bruxelles, ha già la vittoria in tasca. Nato in Belgio da genitori sardi immigrati nel '57, Putzu mostra con orgoglio la sua maglia metà italiana e metà belga esposta in una teca del suo locale, di fianco a un poster della Gioconda. “La metà azzurra è quella di sinistra perché il mio cuore batte per l'Italia”, ha raccontato all'AGI alla vigilia dei quarti di finale dell'Europeo. Dopo un anno trascorso nelle miniere belghe, suo padre si è trasferito a ... Leggi su agi (Di venerdì 2 luglio 2021) AGI - “Tiferò per l'Italia, ma anche se vincerà il Belgio sarò contentissimo”. Romolo Putzu, proprietario del popolare bar Le Louvre di Saint-Gilles, situato in una delle zone più multiculturali di, ha già la vittoria in tasca. Nato in Belgio da genitori sardi immigrati nel '57, Putzu mostra con orgoglio la sua maglia metà italiana e metà belga esposta in una teca del suo locale, di fianco a un poster della Gioconda. “La metà azzurra è quella di sinistra perché il mio cuore batte per l'Italia”, ha raccontato all'AGI alla vigilia dei quarti di finale dell'Europeo. Dopo un anno trascorso nelle miniere belghe, suo padre si è trasferito a ...

Advertising

Agenzia_Italia : Nei bar italiani a Bruxelles si respira aria da 'derby' - maxmc65 : Se nei peggiori bar di Cuba si beve Pampero nelle migliori caffetterie di Torino si legge 'La Stampa' con i colori… - Goldenhlwalls : RT @ludoxwalls: raga sono andati a fare aperitivo in un bar e in un paesino che sono sempre affollati di gente ora io dico: come può non es… - mariannejbb : il bere insieme nei bar più sperduti e stare tra di noi parlando letteralmente di tutto durante la notte mi ha rass… - serena18665570 : RT @ludoxwalls: raga sono andati a fare aperitivo in un bar e in un paesino che sono sempre affollati di gente ora io dico: come può non es… -

Ultime Notizie dalla rete : Nei bar Variante Delta in Italia, gli scenari: tornano coprifuoco e chiusure? ... nei quali tornerebbe - per province, quartieri di città o gruppi di comuni - il coprifuoco alle ore 22, la chiusura di cinema, teatri, palestre, piscine e la possibilità per bar e ristoranti di ...

Tassa rifiuti: importanti riduzioni per attività produttive ... recuperando le risorse dalla riduzione del servizio nei mesi di chiusura, da un importante ... il 70% a palestre, scuole di ballo e cinema, il 50% a bar, alberghi e ristoranti, il 30% alla gran parte ...

Nei bar italiani a Bruxelles si respira aria da 'derby' AGI - Agenzia Giornalistica Italia Nei bar italiani a Bruxelles si respira aria da 'derby' Viaggio dell'AGI tra ricordi, tifo e riconoscenza verso il nuovo Paese. Ristoratori e proprietari di locali nella capitale attendono con trepidazione la sfida dei quarti tra Azzurri e diavoli rossi. E ...

Festa bar Caldaie, l’appello è addirittura di Pedro Troglio Fervono i preparativi per la festa dei tifosi bianconeri in programma domani a piazza Cantalamessa, nei pressi del bar Caldaie. A lanciare l’invito a tutto il popolo bianconero è stato l’ex attaccante ...

...quali tornerebbe - per province, quartieri di città o gruppi di comuni - il coprifuoco alle ore 22, la chiusura di cinema, teatri, palestre, piscine e la possibilità pere ristoranti di ...... recuperando le risorse dalla riduzione del serviziomesi di chiusura, da un importante ... il 70% a palestre, scuole di ballo e cinema, il 50% a, alberghi e ristoranti, il 30% alla gran parte ...Viaggio dell'AGI tra ricordi, tifo e riconoscenza verso il nuovo Paese. Ristoratori e proprietari di locali nella capitale attendono con trepidazione la sfida dei quarti tra Azzurri e diavoli rossi. E ...Fervono i preparativi per la festa dei tifosi bianconeri in programma domani a piazza Cantalamessa, nei pressi del bar Caldaie. A lanciare l’invito a tutto il popolo bianconero è stato l’ex attaccante ...