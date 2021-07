NBA Playoff 2021, i Milwaukee Bucks battono gli Atlanta Hawks in gara 5. Il sodalizio del Wisconsin, ora, è a un passo dalle Finals (Di venerdì 2 luglio 2021) I Milwaukee Bucks battono gli Atlanta Hawks in gara 5 delle Eastern Conference Finals e si portano sul 3-2. Il sodalizio del Wisconsin ha vinto con il risultato finale di 112-123 e ora Middleton e compagni sono a un solo successo dallo strappare il pass per le Finals. I Bucks avranno due match point per raggiungere i Phoenix Suns all’atto conclusivo della stagione 2020-2021, mentre gli Hawks sono chiamati a fare un’impresa, dato che, per trionfare nella serie, devono ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 luglio 2021) Igliin5 delle Eastern Conferencee si portano sul 3-2. Ildelha vinto con il risultato finale di 112-123 e ora Middleton e compagni sono a un solo successo dallo strappare il pass per le. Iavranno due match point per raggiungere i Phoenix Suns all’atto conclusivo della stagione 2020-, mentre glisono chiamati a fare un’impresa, dato che, per trionfare nella serie, devono ...

Advertising

GhisAllah_ : perchè dormire quando ci sono i playoff di nba? - ilveggente_it : ?? #Playoff #Nba, A partire dalle 2.30 (ora italiana) del 2 luglio si giocherà #MilwaukeeBucks Vs #AtlantaHawks l… - NbaReligion : #NBA #Playoff #Bucks, ufficiale: Antetokounmpo out in Gara-5 contro gli #Hawks - andreastoolbox : NBA, gara-5 di finale a Est senza Antetokounmpo: il greco non recupera | Sky Sport - TCE_radio : RT @andreghezzi82: playoff pazzi (e ben simmons sacchetto dell'umido) @TCE_radio #NBA #NBAPlayoffs -