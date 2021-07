Napoli capitale del caffè, al Castel dell’Ovo una due giorni con imprenditori ed esperti (Di venerdì 2 luglio 2021) Una due giorni intensa e ricca di spunti di riflessione quella organizzata al Castel dell’Ovo dal Polo del caffè Spa con l’Associazione Maestri dell’Espresso Napoletano, e patrocinata da Comune di Napoli, Camera di commercio di Napoli e Regione Campania: autorità del settore e addetti ai lavori si sono alternati in un confronto tecnico-scientifico mostrando quanto studio e professionalità si nascondano dietro una tazzina di caffè. Il primo giorno è stato dedicato ai torrefattori con gli interventi tecnici di: Rosario Carafa e Maurizio Zugna, amministratore delegato e ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 2 luglio 2021) Una dueintensa e ricca di spunti di riflessione quella organizzata aldal Polo delSpa con l’Associazione Maestri dell’Espresso Napoletano, e patrocinata da Comune di, Camera di commercio die Regione Campania: autorità del settore e addetti ai lavori si sono alternati in un confronto tecnico-scientifico mostrando quanto studio e professionalità si nascondano dietro una tazzina di. Il primo giorno è stato dedicato ai torrefattori con gli interventi tecnici di: Rosario Carafa e Maurizio Zugna, amministratore delegato e ...

