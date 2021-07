Meteo | weekend con temporali ma da lunedì torna il caldo africano

(Di venerdì 2 luglio 2021) Ci apprestiamo a vivere un fine settimana spesso temporalesco sulle regioni settentrionali. Questa sferzata dianticiperà il ritorno in grande stile dell’anticicloneatteso per la...

Dopo giorni di sole e bel tempo, il tempo sta per cambiare, almeno su una parte del Paese. Una raffica di temporali si abbbatterà specialmente al Nord con possibili grandinate. Secondo ilmeteo.it il ...Ci apprestiamo a vivere un fine settimana spesso temporalesco sulle regioni settentrionali. Questa sferzata di temporali anticiperà il ritorno in grande stile dell'anticiclone africano atteso per la ...Nella seconda parte del fine settimana assisteremo poi addirittura al transito di un più imponente fronte temporalesco che provocherà un più deciso ed evidente peggioramento.