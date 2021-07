Meteo, previsioni per oggi: il caldo resiste, scontro con zone temporalesche (Di venerdì 2 luglio 2021) Meteo, le previsioni di oggi venerdì 2 luglio. Il caldo degli ultimi giorni resiste ancora, ma si scontra con alcune zone temporalesche. CieloIl caldo degli ultimi giorni ha fatto registrare picchi da record nelle temperature. Valori altissimi in tutta Italia, addirittura insostenibili in alcune zone del Sud (fino a 45° in Sicilia). Questa giornata di oggi, venerdì 2 luglio, il Meteo sarà ancora molto simile a quello appena trascorso. Nel fine settimana si tornerà a respirare, ma abbiamo ancora ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 2 luglio 2021), ledivenerdì 2 luglio. Ildegli ultimi giorniancora, ma si scontra con alcune. CieloIldegli ultimi giorni ha fatto registrare picchi da record nelle temperature. Valori altissimi in tutta Italia, addirittura insostenibili in alcunedel Sud (fino a 45° in Sicilia). Questa giornata di, venerdì 2 luglio, ilsarà ancora molto simile a quello appena trascorso. Nel fine settimana si tornerà a respirare, ma abbiamo ancora ...

Advertising

TgrRaiFVG : #BuongiornoATutti, ecco le previsioni meteo dell’@ARPAFVG - LuinoNotizie : Ecco le previsioni di #Meteo #LagoMaggiore per la giornata di oggi —> - blogsicilia : #notizie #sicilia Il Meteo in Sicilia, l’afa da una lieve tregua – LE PREVISIONI - - zazoomblog : Meteo in Campania: le previsioni di venerdì 2 luglio - #Meteo #Campania: #previsioni #venerdì… - Seymur66723636 : RT @Agenzia_Ansa: Queste le previsioni del tempo per oggi. #ANSA -