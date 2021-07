Mavì, “La ragazzi di vetro” è il nuovo singolo! (Di venerdì 2 luglio 2021) Dal 2 luglio è disponibile in rotazione radiofonica “LA RAGAZZA DI vetro” (Cantieri Sonori), nuovo brano di Mavì presente su tutte le piattaforme di streaming dal 18 giugno. Dopo il successo del suo primo singolo “Noire”, Ludovica Sidoti, in arte Mavì, torna con il singolo “LA RAGAZZA DI vetro”, un brano dolce ma con un significato intenso. “La Ragazza Di vetro” parla di una condizione ambivalente di insicurezza da un lato e di forza dall’altro: il focus del brano è sul senso di inadeguatezza esperito da tante donne a causa della pressione costante a cui gli stereotipi di genere le ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 2 luglio 2021) Dal 2 luglio è disponibile in rotazione radiofonica “LA RAGAZZA DI” (Cantieri Sonori),brano dipresente su tutte le piattaforme di streaming dal 18 giugno. Dopo il successo del suo primo singolo “Noire”, Ludovica Sidoti, in arte, torna con il singolo “LA RAGAZZA DI”, un brano dolce ma con un significato intenso. “La Ragazza Di” parla di una condizione ambivalente di insicurezza da un lato e di forza dall’altro: il focus del brano è sul senso di inadeguatezza esperito da tante donne a causa della pressione costante a cui gli stereotipi di genere le ...

Magda_mavi : RT @salvinimi: Estate... Fermiamo un auto della polizia dicendo di aver visto due ragazzi su una fiat nera di aver rotto il finestrino del… - Magda_mavi : RT @AlbyPiero: Mentre @chiellini decide come combattere il 'nazismo', fascisti italiani in divisa prendono a manganellate alcuni ragazzi ne… - Magda_mavi : RT @OizaQueensday: A Milano un gruppo antisommossa ha preso a manganellate ragazzi afrodiscendenti mentre mangiavano al Mc Donald’s. Tutta… - mace_mavi : RT @LisciaMaurizio: Eppure quando @OriettaBerti scambiò i @thisismaneskin per naziskin ci facemmo tutti una grossa risata. Oggi invece un c… - Magda_mavi : RT @manginobrioches: Ehi, ragazzi, attenti, il #Pride2021 viola il Concordato! ??????????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Mavì ragazzi 'Shonen', in radio il nuovo singolo del palermitano Mavì su manga giapponesi e giovani ... ragazzi che per lunghi periodi decidono di ritirarsi completamente dalla vita sociale, sostituendo la loro vita reale con quella virtuale fatta di anime, giochi, social e altro. Racconta Mavì: 'Ho ...

Matrimoni combinati: "Comunità chiuse, miscela esplosiva" Non esiste ancora un'associazione che possa dare dati reali in base alle aree territoriali, ma credo che in Lombardia siamo sul 70%, percentuale in calo perché oggi i ragazzi riescono a far piacere ...

Il paradosso di Giuseppe Conte: vuole fare il leader dei grillini ma va a giocare a tennis in auto blu… Il Riformista ...che per lunghi periodi decidono di ritirarsi completamente dalla vita sociale, sostituendo la loro vita reale con quella virtuale fatta di anime, giochi, social e altro. Racconta: 'Ho ...Non esiste ancora un'associazione che possa dare dati reali in base alle aree territoriali, ma credo che in Lombardia siamo sul 70%, percentuale in calo perché oggi iriescono a far piacere ...