Marchio registrato Prosek croato | l' ira del Coldiretti | ' Un altro orrore della nostra strana Unione Euopea'

(Di venerdì 2 luglio 2021) Così Il presidente di Unioncamere Veneto, Mario Pozza , interviene sulla richiesta avanzata dalle autorità di Zagabria ai serviziCommissione Ue per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale...

TREVISO - 'Un altro prodotto che rischia di finire nella dispensa degli orrori della nostra strana Unione europea'. , presidente di Coldiretti Treviso resta basito dalla notizia su quello che si può ...