Malika si scusa: "Non volevo deludere chi mi ha aiutata" (Di venerdì 2 luglio 2021) Sta male Malika Chalhy al pensiero di aver deluso così tante persone . Non pensava che avebbe provocato così tanto scalpor e l'acquisto della Mercedes e di un cane da 2.500 euro comprati con i soldi ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 2 luglio 2021) Sta maleChalhy al pensiero di aver deluso così tante persone . Non pensava che avebbe provocato così tanto scalpor e l'acquisto della Mercedes e di un cane da 2.500 euro comprati con i soldi ...

Advertising

LaStampa : Malika, la giovane che ha commosso l’Italia, ha comprato una Mercedes con i soldi della raccolta fondi. I social la… - david110814023 : RT @MarcoSanavia1: Dopo il rigore sbagliato da Mbappe, questa è la seconda grande gioia. Ieri sera non riuscivo ad addormentarmi dal ridere… - lorenzlu : RT @MarcoSanavia1: Dopo il rigore sbagliato da Mbappe, questa è la seconda grande gioia. Ieri sera non riuscivo ad addormentarmi dal ridere… - silviamatt64 : RT @milenarimucci: Gli omofobi sarebbero restati omofobi anche se Malika avesse donato tutto e vissuta sotto un ponte. Non è suo il compito… - attilascuola : RT @Mercedesgle7: È il minimo che ti possono fare…Sapessi,pure io vorrei rifarmi una seconda vita e comprarmi il GLE,mo vediamo che m’inven… -