Malika cambia ancora versione sulla Mercedes: "È di seconda mano e non l'ho presa a vostre spese" (Di venerdì 2 luglio 2021) "Non ho comprato auto di lusso a vostre spese". Malika Chalhy, la 22enne di Castelfiorentino cacciata di casa perché omosessuale, in un post pubblicato su Instagram cambia versione e nega di aver acquistato una Mercedes nuova di zecca coi soldi della raccolta fondi di solidarietà a lei destinata, tramite la quale erano stati raccolti 140mila euro, offerti da decine di migliaia di donatori. Malika, nell'intervista a Selvaggia Lucarelli pubblicata su TPI (in cui era intervenuta personalmente e tramite la sua agente/portavoce Roberta) aveva confermato di aver acquistato ...

solounataty : La gente di buon cuore ti aiuta perché hai dimostrato difficoltà se la tradisci con Mercedes e altro ha tutto il di… - St0neAnge1 : @stefanobellelli @andreuccioli @Mattev93 @GianfrancoFeeni Sì, sono d'accordo, cose che un impiegato medio vede fors… - robclif61195860 : @boni_castellane +malika ha sbagliato, però non per queste sue azioni tutti gli omosessuali devono essere considera… - WhyckieQueenie : @ildododavide giustissimo, ma con le bellissime parole che hai detto e che condivido al 100% non è che cambia la si… - Sirine63274149 : @_mylordteddy La situazione di Malika non cambia giusto. Ma la situazione economica si. Comprare un cane di 2mila e… -