Ma quale Rai, quale Mediaset, quale Sky! È TimVision il nuovo colosso della Tv (Di venerdì 2 luglio 2021) Gubitosi «Serie A, B, Champions e le coppe europee. TimVision adesso è la casa del calcio» La Gazzetta dello Sport, pagina 28, di Andrea Di Caro. La soddisfazione di potersi definire «la nuova casa del calcio», la convinzione che stia avvenendo un «passaggio epocale» dal punto di vista della tecnologia e delle abitudini, e infine l'orgoglio, da amministratore delegato, che Tim non solo aiuterà il mondo del pallone e migliorerà la fruizione degli eventi degli appassionati, ma «accelererà la necessaria digitalizzazione del Paese», modernizzandolo e tenendolo al passo con il resto del mondo. Luigi Gubitosi spiega come gli italiani potranno continuare a ...

