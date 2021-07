M5s | l’appello di 19 senatori | “Ricomporre la frattura tra Grillo e Conte Avanti solo uniti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 luglio 2021) Due giorni fa sembravano tutti. Oggi invece sonoin 19 idel Movimento 5 stelle che hanno deciso di diffondere una nota per provare a uscire dall’impasse. Mentre sullo sfondo continuano le mediazioni e nel giorno in cui Vito Crimi ha effettivamente indetto le elezioni per il nuovo comitato direttivo, ma non su Rousseau, arriva un passo formale per tentare diladi Beppee Giuseppe. “In un momento di estrema difficoltà per il paese, come Senatrici edel M5S sentiamo il dovere di richiamare tutti ...