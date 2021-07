LOVE IS IN THE AIR, anticipazioni puntata di lunedi 5 luglio 2021 (Di venerdì 2 luglio 2021) anticipazioni puntata della soap turca LOVE is in the Air di lunedì 5 luglio 2021: Leggi anche: LOVE Is In The Air anticipazioni: SERKAN scopre la verità sui genitori di EDA! Serkan ha scoperto il ladro del brevetto del lampadario, ovvero Kaan, e ne parla con Engin: il giovane vuole vendicarsi comprando la società del rivale e ovviamente vuole anche riprendersi il progetto iniziale del Green Hotel, così facendo riuscirebbe a riavvicinarsi a Eda. Nel frattempo Engin e Serkan fanno una passeggiata e l’imprenditore nota un vestito a fiori e pensa di comprarlo per regalarlo ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 2 luglio 2021)della soap turcais in the Air di lunedì 5: Leggi anche:Is In The Air: SERKAN scopre la verità sui genitori di EDA! Serkan ha scoperto il ladro del brevetto del lampadario, ovvero Kaan, e ne parla con Engin: il giovane vuole vendicarsi comprando la società del rivale e ovviamente vuole anche riprendersi il progetto iniziale del Green Hotel, così facendo riuscirebbe a riavvicinarsi a Eda. Nel frattempo Engin e Serkan fanno una passeggiata e l’imprenditore nota un vestito a fiori e pensa di comprarlo per regalarlo ...

