Love is in the Air | anticipazioni oggi 2 luglio | Eda e le amiche incastrano Kaan

anticipazioni della puntata di venerdì 2 luglio di Love is in the Air. Cosa accadrà oggi a Serkan ed Eda? Il cerchio si stringe intorno a Kaan. Eda scopre che è stato proprio lui a rubare i bozzetti dei lampadari. Che accadrà? Il malvagio nemico di Serkan subirà anche la vendetta di Melo. Love is in the Air va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì, Articolo completo: dal blog SoloDonna

