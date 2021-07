Loki, Sophia Di Martino mamma sul set: l'attrice svela le modifiche al costume (FOTO) (Di venerdì 2 luglio 2021) La star di Loki Sophia Di Martino ringrazia il reparto costumi della serie per averle facilitato il suo essere mamma sul set grazie alle apposite modifiche al suo outfit. L'attrice di Loki Sophia Di Martino ha voluto pubblicamente ringraziare i costumisti della serie Marvel per aver realizzato un costume che l'aiutasse a essere mamma anche sul set, grazie a delle modifiche particolari intese per facilitare l'allattamento. L'interprete di Sylvie nella nuova serie di Disney+ targata Marvel ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 2 luglio 2021) La star diDiringrazia il reparto costumi della serie per averle facilitato il suo esseresul set grazie alle appositeal suo outfit. L'diDiha voluto pubblicamente ringraziare i costumisti della serie Marvel per aver realizzato unche l'aiutasse a essereanche sul set, grazie a delleparticolari intese per facilitare l'allattamento. L'interprete di Sylvie nella nuova serie di Disney+ targata Marvel ...

