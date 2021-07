LIVE Italia-Belgio 2-1, Europei 2021 in DIRETTA: gli Azzurri volano a Wembley in SEMIFINALE!! (Di venerdì 2 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.04 La DIRETTA LIVE di Italia-Belgio finisce qui. Grazie per averci seguito in queste splendide emozioni e rimanete su OA Sport per aggiornamenti e dichiarazioni e proiezioni di un’Italia che vola in semifinale. Una buona serata a tutti e a presto! 23.03 E adesso senza paura!!! Andiamo ad affrontare la Spagna! Fuori il cuore e l’orgoglio: noi sappiamo soffrire e possiamo andare oltre ad ogni limite. 23.02 Jorginho padrone del centrocampo, Chiellini della difesa, Spinazzola super sull’esterno fino allo sfortunato infortunio. Un ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.04 Ladifinisce qui. Grazie per averci seguito in queste splendide emozioni e rimanete su OA Sport per aggiornamenti e dichiarazioni e proiezioni di un’che vola in semifinale. Una buona serata a tutti e a presto! 23.03 E adesso senza paura!!! Andiamo ad affrontare la Spagna! Fuori il cuore e l’orgoglio: noi sappiamo soffrire e possiamo andare oltre ad ogni limite. 23.02 Jorginho padrone del centrocampo, Chiellini della difesa, Spinazzola super sull’esterno fino allo sfortunato infortunio. Un ...

Advertising

UNICEF_Italia : #Y20 è il forum di @YAS_Society che organizza le proposte dei giovani ai leader del #G20 che si terrà per la 1° vol… - GoalItalia : ?? Dalle 18.00 Euro Goal LIVE su Twitch! ?? Verso Belgio-Italia: le formazioni ?? Da Chiellini all'arrivo di Mourinh… - PlayStationIT : È nato il canale Twitch di PlayStation Italia... Seguite la prima live il 7 luglio dalle ore 18:… - GiulianoRizzo_ : RT @DiMarzio: #Euro2020 | Battuto il #BEL: l'#ITA è in semifinale! - Nicol01091997 : RT @BTSItalia_twt: ?[SUB ITA VLIVE] Disponibile la traduzione dell'ultima live dei BTS! ?? BTSubs Italia #BTS #????? @BTS_twt https://t… -