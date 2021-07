L’Isola dei Famosi 2022 | Akash Kumar svela | “Mi hanno chiesto di fare l’inviato” FOTO

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 2 luglio 2021)inviato dedei16? Stando alle ultime indiscrezionideidovrebbe tornare in prima vera con la sedicesima edizione, affidata ancora una volta a Ilary Blasi. Tuttavia, sembra che Massimiliano Rosolino non verrà riconfermato come inviato in Honduras. L’ex naufrago, intervistato dal portale web Today durante Pitti Uomo L'articolo proviene da KontroKultura.