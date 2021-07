Libia | Hormuz e Sahel Tutti i numeri delle missioni italiane

Leggi su formiche

(Di venerdì 2 luglio 2021) Nessun aumento della presenza in, un nuovo impegno nello Stretto die conferma dei dispiegamenti (con leggero potenziamento) nel. Sono alcuni dei dati relativi allemilitariper il 2021 che emergono nella delibera approvata dal Consiglio dei ministri e approdata in Parlamento per il consueto dibattito, finalmente pubblica. In tutto si tratta di 40 impegni all’estero, due in più rispetto al 2020, per una forza complessiva che potrà raggiungere al massimo le 9.449 unità (oltre 800 in più rispetto allo scorso anno). IL FOCUS Nel complesso, aveva già spiegato la Difesa, “la ...