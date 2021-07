Lazzate, incendio in pieno centro, intervento dei Vigili del fuoco (Di venerdì 2 luglio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Vigili del fuoco in azione questo pomeriggio a Lazzate per un incendio divampato in pieno centro, in un box all’interno di un cortile. L’allarme è scattato intorno alle 16, da un cortile di via Roma, a ridosso dell’incrocio con via Umberto Maddalena. Le fiamme erano ben visibili proprio da via Maddalena, sotto la torre dell’acquedotto. tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 ... Leggi su ilnotiziario (Di venerdì 2 luglio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colordelin azione questo pomeriggio aper undivampato in, in un box all’interno di un cortile. L’allarme è scattato intorno alle 16, da un cortile di via Roma, a ridosso dell’incrocio con via Umberto Maddalena. Le fiamme erano ben visibili proprio da via Maddalena, sotto la torre dell’acquedotto. tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 ...

Advertising

ilNotiziarioInd : Lazzate, incendio in pieno centro, intervento dei Vigili del fuoco - ilSaronno : Devastante incendio a Lazzate, a fuoco un edificio in via Roma -