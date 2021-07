La Spagna subito in vantaggio: il tiro di Jordi Alba beffa Sommer [VIDEO] (Di venerdì 2 luglio 2021) Si sta giocando il primo match dei quarti di finale di Euro 2021, in campo Svizzera e Spagna. La squadra di Luis Enrque è nettamente superiore, ma la compagine di Petkovic può essere considerata una grande sorpresa della competizione. La sfida inizia subito con il botto: la Spagna passa in vantaggio. tiro di Jordi Alba, la deviazione è decisiva e beffa il portiere Sommer. La Spagna in vantaggio, la Svizzera chiamata alla reazione. Switzerland 0-1 Spain GOAL! Alba ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 2 luglio 2021) Si sta giocando il primo match dei quarti di finale di Euro 2021, in campo Svizzera e. La squadra di Luis Enrque è nettamente superiore, ma la compagine di Petkovic può essere considerata una grande sorpresa della competizione. La sfida iniziacon il botto: lapassa indi, la deviazione è decisiva eil portiere. Lain, la Svizzera chiamata alla reazione. Switzerland 0-1 Spain GOAL!...

Advertising

luigipropato10 : Subito in vantaggio la Spagna grazie a Jordi Alba. La partita sembra in discesa per la Spagna ma in questo Europeo… - ToniVulta : #Spagna subito in vantaggio con tiro di #JordiAlba ma deviazione decisiva di #zakaria #Sui #Esp 0-1 #EURO2020 - INYOUREYESZ4YN : gol spagna così bam subito - PeppinInter : @imzaghi71 Come Spagna-Italia 4-0, la finale del 2012. Chiellini subito infortunato e Barzagli espulso - Europeo91785337 : @LuposchiChiara @is_amazon @CastellinoLuigi @francotaratufo2 @m_spagna @MPenikas @primaopoitorna @lindaeciao… -