Italia-Belgio, Donnarumma: “Partita interminabile, gruppo straordinario” (Di venerdì 2 luglio 2021) “E’ stata una Partita interminabile, non finiva più. Siamo un gruppo straordinario, non molliamo niente. Questa vittoria ce lo meritiamo tutta, ora ci andiamo a giocare la semifinale e andiamo verso il nostro obiettivo”. Lo ha detto il portiere dell’Italia, Gianluigi Donnarumma, al termine della vittoria contro il Belgio nei quarti di finale a Euro 2020: “Cerco di aiutare sempre la squadra e dare sempre il massimo – ha aggiunto l’estremo difensore azzurro ai microfoni della Rai – Sono veramente emozionato, è la prima competizione importante per me. Spero di realizzare il ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 luglio 2021) “E’ stata una, non finiva più. Siamo un, non molliamo niente. Questa vittoria ce lo meritiamo tutta, ora ci andiamo a giocare la semifinale e andiamo verso il nostro obiettivo”. Lo ha detto il portiere dell’, Gianluigi, al termine della vittoria contro ilnei quarti di finale a Euro 2020: “Cerco di aiutare sempre la squadra e dare sempre il massimo – ha aggiunto l’estremo difensore azzurro ai microfoni della Rai – Sono veramente emozionato, è la prima competizione importante per me. Spero di realizzare il ...

