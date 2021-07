Il segreto di Kate Middleton? È nel suo soprannome | «Waity Katie»

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 2 luglio 2021) La prudenza e la pazienza sono doti preziose, soprattutto se si fa parte di una famiglia reale regolata da leggi, riti e consuetudini che poco hanno a che fare con la frenesia di oggi. Lo sa bene Kate Middleton , che nell’ultimo decennio ha costruito passo a passo la sua immagine pubblica di futura regina, stando sempre attenta a non commettere errori. E, in questa fase turbolenta per la casata Windsor, la duchessa di Cambridge sa bene che mettere un piene in fallo è più facile che mai. Per questo non le dispiacerebbe essere di nuovo soprannominata «Waity Katie», «la Kate che aspetta», appellativo che le era stato dato prima di sposare il principe William nel 2011 quando aveva dovuto attendere ben otto anni per essere portata all’altare.