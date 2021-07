Il santone che "guarisce" gay e lesbiche. "Sotto la doccia", metodo brutale: servizio choc | Video (Di venerdì 2 luglio 2021) "I gay rappresentano un'offesa al Padre". A Dritto e rovescio Paolo Del Debbio manda in onda un servizio da Corcolle, alle porte di Roma. Un pensionato ritiene che dall'omosessualità si possa liberare attraverso preghiere e docce purificatrici e ha aperto un centro per "aiutare i gay a tornare eterosessuali". "Non tutti possono venire qui - allarga le braccia l'anziano -, quelli che sono qui sono fortunati". "Attraverso Carmelo ci sono persone che sono guarite", conferma una ospite. "Frequentavo l'ambiente gay, ho conosciuto Carmelo e ho iniziato questo cammino di liberazione. Essere lesbica era un'offesa a Dio, adesso sono libera". "Vorrebbe l'uomo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) "I gay rappresentano un'offesa al Padre". A Dritto e rovescio Paolo Del Debbio manda in onda unda Corcolle, alle porte di Roma. Un pensionato ritiene che dall'omosessualità si possa liberare attraverso preghiere e docce purificatrici e ha aperto un centro per "aiutare i gay a tornare eterosessuali". "Non tutti possono venire qui - allarga le braccia l'anziano -, quelli che sono qui sono fortunati". "Attraverso Carmelo ci sono persone che sono guarite", conferma una ospite. "Frequentavo l'ambiente gay, ho conosciuto Carmelo e ho iniziato questo cammino di liberazione. Essere lesbica era un'offesa a Dio, adesso sono libera". "Vorrebbe l'uomo ...

gesu_nel : @Drittorovescio_ Gesù attraverso Carmelo, (perché questo è il suo nome e non Santone),ha guarito molte persone mal… - grande_flagello : @DramaticRothko C'era questa specie di santone che con una pompa irrorava la testa di una ragazza ex lesbica...conv… - minovr69 : #drittoerovescio spetta che dopo il santone Carmelo adesso c'è il pastore pentecostale - MarkSilver1965 : RT @CicRosina: i renziani sono gli adepti di un santone che comanda una setta di ebeti che lo applaudono anche se scoreggia. come i grillin… - TelliniLorenzo : #Drittoerovescio questa del santone la trovo cattivo informazione. Forse a far capire il livello di ignoranza che… -

