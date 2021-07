I vuoti a perdere

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 3 luglio 2021) di Michelangelo Russo La battaglia per evitare che lo storico palazzo di Giustizia di Corso Garibaldi diventi un blasonato vuoto ain pieno centro segna, al momento, una battuta d’arresto per l’estate incipiente. Ma agosto vedrà il riaccendersi dei riflettori sui progetti e gli annunci di propaganda, in attesa delle elezioni di ottobre. Un mistero fitto avvolge, per ora, i luoghi e i contenuti di fioriture museali di prossimo arrivo, non si sa per ternare che cosa del passato glorioso della nostra terra da spolverare dopo averlo sottratto alle cantine e ai tuguri in cui è sepolto nell’indifferenza. Ben venga tutto. Chiarimenti forse li porterà il festival delle ...