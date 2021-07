Gosens: «Eliminazione? Fa ancora molto male. Il match contro il Portogallo lo racconterò ai nipoti» (Di venerdì 2 luglio 2021) Robin Gosens ha parlato ai microfoni di Sport 1 dell’Eliminazione della Germania da Euro2020: le sue parole Robin Gosens ha parlato ai microfoni di Sport 1 dell’Eliminazione della Germania da Euro2020. Le sue parole. Eliminazione – «Non ho ancora superato la delusione. Fa ancora molto male. Ci vorranno giorni, se non settimane. Lascia molta amarezza uscire agli ottavi quando speravi di andare molto più avanti. Non ho pianto, ma ho trattenuto le lacrime. È stato un grande evento per me, un sogno d’infanzia che si è ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 luglio 2021) Robinha parlato ai microfoni di Sport 1 dell’della Germania da Euro2020: le sue parole Robinha parlato ai microfoni di Sport 1 dell’della Germania da Euro2020. Le sue parole.– «Non hosuperato la delusione. Fa. Ci vorranno giorni, se non settimane. Lascia molta amarezza uscire agli ottavi quando speravi di andarepiù avanti. Non ho pianto, ma ho trattenuto le lacrime. È stato un grande evento per me, un sogno d’infanzia che si è ...

