Ford | vendite minori del previsto per carenza globale chip

(Di venerdì 2 luglio 2021) (Teleborsa) –ha deluso le aspettative degli analisti per ledi veicoli a giugno e nel secondo trimestre, anche a causa del perdurare delladi semiconduttori e deli problemi alle catene di approvvigionamento. La casa automobilistica di Detroit ha venduto 475.327 veicoli durante il secondo trimestre, in aumento del 9,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Secondo quanto riporta CNBC, Edmunds si aspettava un aumento del 10,5%, mentre Cox Automotive del 20,5%. Per giugno, la casa automobilistica ha dichiarato che le suesono diminuite del 26,9%. Il segmento ...

Il volume globale delle vendite mensili, pari a 453.463, ha interessato per il 32,95% vetture nuove ... Tra le flessioni maggiori in termini percentuali, invece, ci sono state quelle di Ford ( - 34,14% ...