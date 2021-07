Euro 2020, quarti di finale: regolamento diffidati, quando scatta la squalifica (Di venerdì 2 luglio 2021) Si aprono i quarti di finale per l’Europeo itinerante che dalle semifinali smetterà di essere tale. Dal penultimo atto in poi, infatti, si giocherà a Wembley e sempre nel mitico stadio inglese sarà disputata la finalissima di domenica 11 agosto che assegnerà uno dei trofei più ambiti del calcio internazionale. Il sogno delle semifinali si avvicina e nessuno vuole perderlo. Neanche i diffidati, che non sono pochi e che dovranno stare molto attenti ai cartellini gialli. Ma qual è il regolamento che disciplina la squalifica per somma di ammonizioni? A differenza del torneo di qualificazione ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 luglio 2021) Si aprono idiper l’peo itinerante che dalle semifinali smetterà di essere tale. Dal penultimo atto in poi, infatti, si giocherà a Wembley e sempre nel mitico stadio inglese sarà disputata la finalissima di domenica 11 agosto che assegnerà uno dei trofei più ambiti del calcio internazionale. Il sogno delle semifinali si avvicina e nessuno vuole perderlo. Neanche i, che non sono pochi e che dovranno stare molto attenti ai cartellini gialli. Ma qual è ilche disciplina laper somma di ammonizioni? A differenza del torneo di qualificazione ...

Advertising

Eurosport_IT : In Francia non si arrendono: raccolte 240 mila firme per rigocare il match con la Svizzera ???????????? #Euro2020 |… - repubblica : Euro 2020, contro gli azzurri in ginocchio spunta il murale di Casapound stile 'ventennio' - sportface2016 : #InghilterraUcraina a #Roma: la Federcalcio inglese vieta la vendita di biglietti per i residenti nel Regno Unito.… - SMattoli : @GiorgiaMeloni siete ridicoli, soprattutto il 'grande, grosso e pelato' Benito #Crosetto...davvero da sputarvi in b… - AppulusSamnite : Mamma, quanto rosicano questi... ?? -