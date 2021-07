Euro 2020, contro gli Azzurri in ginocchio Casapound modifica murale antirazzista: "Resta in piedi Italia" (Di venerdì 2 luglio 2021) La notte scorsa attivisti del Blocco Studentesco, il movimento scolastico di Casapound, hanno modificato il murales dell’artista Harry Greb sostituendo il giocatore azzurro inginocchiato per il Black Lives Matter con il manifesto dei Mondiali di Italia ’34 che rappresentava un calciatore in piedi e il braccio teso. Dall’opera di via dei Neofiti, dunque, sparisce la figura con la scritta “Do the right thing” (“Fai la cosa giusta”) sulla maglia azzurra per far posto all’altra immagine di un giocatore con la scritta “Resta in piedi Italia”. ?La nostra è una ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 2 luglio 2021) La notte scorsa attivisti del Blocco Studentesco, il movimento scolastico di, hannoto ils dell’artista Harry Greb sostituendo il giocatore azzurro inginocchiato per il Black Lives Matter con il manifesto dei Mondiali di’34 che rappresentava un calciatore ine il braccio teso. Dall’opera di via dei Neofiti, dunque, sparisce la figura con la scritta “Do the right thing” (“Fai la cosa giusta”) sulla maglia azzurra per far posto all’altra immagine di un giocatore con la scritta “in”. ?La nostra è una ...

