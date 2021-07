Economia, comunità e ricerca scientifica. Oltre la pandemia (Di venerdì 2 luglio 2021) Un forum di discussione per far sì che gli attori principali della sanità nazionale ed internazionale possano mettere insieme spunti, proposte e obiettivi per il futuro Oltre la pandemia, con particolare riguardo ai temi della ricerca scientifica e della tutela brevettuale. Questo è stato il primo appuntamento di E=mc2, progetto ideato e realizzato da Boehringer Ingelheim e Formiche con il patrocinio della Rappresentanza permanente della Commissione Europea in Italia, la Camera di Commercio Italo-Germanica, Farmindustria e B20 Italy. A introdurre il dibattito moderato dal direttore della rivista Formiche Flavia Giacobbe è ... Leggi su formiche (Di venerdì 2 luglio 2021) Un forum di discussione per far sì che gli attori principali della sanità nazionale ed internazionale possano mettere insieme spunti, proposte e obiettivi per il futurola, con particolare riguardo ai temi dellae della tutela brevettuale. Questo è stato il primo appuntamento di E=mc2, progetto ideato e realizzato da Boehringer Ingelheim e Formiche con il patrocinio della Rappresentanza permanente della Commissione Europea in Italia, la Camera di Commercio Italo-Germanica, Farmindustria e B20 Italy. A introdurre il dibattito moderato dal direttore della rivista Formiche Flavia Giacobbe è ...

Ultime Notizie dalla rete : Economia comunità Il sindaco di Reggio Calabria: 'investire al Sud per rilanciare economia nazionale' ... dando una spinta generale all'intera economia nazionale '. Lo ha detto il Presidente di Ali ... due comunità simili per numero di abitanti, abbiamo l'esatta fotografia di ciò che è avvenuto in questi ...

Poker di riconoscimenti per l'agenzia di comunicazione Integra Solutions al Premio Mediastars Apprezzata e classificatasi prima nella Sezione Stampa per la Categoria Etico Sociale, è stata la campagna 'Cattura il rifiuto', volta a sensibilizzare la comunità contro il fenomeno/reato dell'...

