“Dybala | Lukaku e Morata insieme” | l’ex Juventus si sbilancia

Impazza il mercato e l'ex Juventus si sbilancia con l'attacco dei sogni per i bianconeri: Dybala e Morata insieme a Romelu Lukaku. Ronaldo da cedere, Dybala da esaltare, magari in coppia con Lukaku. Massimo Mauro, ex centrocampista della Juventus, disegna il suo attacco dei sogni e lo fa mettendo insieme la Joya con il numero. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

