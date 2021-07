Dramma del Covid: 84enne si toglie la vita dopo che la figlia aveva perso la sua causa virus (Di venerdì 2 luglio 2021) Un uomo di 84 anni ha deciso di suicidarsi dopo aver appreso che la figlia era morta a causa dell’infezione da Covid-19. Sebbene qui in Italia stiamo vivendo un periodo di quiete apparente, la pandemia di Covid-19 non è stata ancora superata e nei prossimi mesi non sono esclusi nuovi lockdown e nuove restrizioni. La variante Delta (o indiana) è sicuramente più contagiosa di quella inglese che abbiamo quasi arginato e pare che il piano vaccinale non consentirà di raggiungere un numero di vaccinati sufficiente per scongiurare nuovi lockdown nelle zone in cui si diffonderà maggiormente. Ma se ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 2 luglio 2021) Un uomo di 84 anni ha deciso di suicidarsiaver appreso che laera morta adell’infezione da-19. Sebbene qui in Italia stiamo vivendo un periodo di quiete apparente, la pandemia di-19 non è stata ancora superata e nei prossimi mesi non sono esclusi nuovi lockdown e nuove restrizioni. La variante Delta (o indiana) è sicuramente più contagiosa di quella inglese che abbiamo quasi arginato e pare che il piano vaccinale non consentirà di raggiungere un numero di vaccinati sufficiente per scongiurare nuovi lockdown nelle zone in cui si diffonderà maggiormente. Ma se ...

