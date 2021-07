Diretta Svizzera-Spagna 2-3, live: Vargas sbaglia, match point per Oyarzabal (Di venerdì 2 luglio 2021) Stasera alle ore 18.00 prendono il via i quarti di finale ad Euro 2020, che verranno battezzati dall'incontro tra Svizzera e Spagna alla Gazprom Aren di San... Leggi su ilmattino (Di venerdì 2 luglio 2021) Stasera alle ore 18.00 prendono il via i quarti di finale ad Euro 2020, che verranno battezzati dall'incontro traalla Gazprom Aren di San...

Advertising

Leonard58070432 : Live Svizzera - Spagna: 2-2 Europei 2021. La diretta della partita - Virgilio Sport - marcelaespi42 : RT @repubblica: ?? Europei, a San Pietroburgo al via la diretta del primo quarto di finale fra Svizzera e Spagna - fanpage : #SvizzeraSpagna finisce ai rigori #Euro2020 - davidefent : RT @fanpage: #SvizzeraSpagna, gli elvetici giocano in 10 per l'espulsione di #Freuler, ancora 1-1 alla fine del primo tempo supplementare #… - Leonard58070432 : Diretta Svizzera-Spagna Europei 1-1, risultato live: tempi supplementari -