Covid variante Delta, Bassetti: "In autunno i non vaccinati in lockdown" (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma, 2 luglio 2021 - In autunno il lockdown sarà solo per chi non è vaccinato , è quanto ipotizza Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova, interpellato ...

