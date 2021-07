Cosa c’è dietro i casi Marcuzzi e d’Urso

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 2 luglio 2021) Il dato più interessante, a termine della presentazione dei palinsesti Mediaset, non si è avuto nella prestazione di un qualche nuovo programma, ma nell’approfondimento di questioni altrimenti affidate alle indagini del gossip. «Alessia Marcuzzi è un’ottima conduttrice: c’è stima e affetto. Ha scelto lei di lasciare, ma non c’è rancore», ha dichiarato Pier Silvio Berlusconi, spiegando come la ragione dell’addio sia da ricercarsi in una (momentanea) incompatibilità. «Noi non facciamo più contratti di rete in esclusiva, ma contratti legati ai progetti. Al momento, Alessia non ha un progetto suo, e non ci siamo trovati d’accordo sul lato economico di una nostra proposta», ha ammesso, senza escludere, però, che la bionda un domani possa tornare a condurre sulle reti Mediaset.