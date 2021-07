Coronavirus, i dati del 2 luglio: 8 nuovi casi positivi a Monza e Brianza, nessun decesso in Lombardia (Di venerdì 2 luglio 2021) Il bollettino di Regione Lombardia di venerdì 2 luglio 2021: nella giornata in cui non sono stati registrati decessi per conseguenze del Covid in Lombardia (non capitava dal 6 ottobre), sono 8 i nuovi casi positivi in provincia di Monza e Brianza e sono 143 in regione. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 2 luglio 2021) Il bollettino di Regionedi venerdì 22021: nella giornata in cui non sono stati registrati decessi per conseguenze del Covid in(non capitava dal 6 ottobre), sono 8 iin provincia die sono 143 in regione.

