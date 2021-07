Choc nella Capitale: 38enne trovato morto per strada. Aveva il naso fratturato (Di venerdì 2 luglio 2021) Tragedia a Roma, dove un 38enne è stato trovato riverso a terra nel quartiere Trullo, a sud della Capitale. I tentativi di rianimazione si sono rivelati essere vani. Il ritrovamento Un 38enne con naso rotto e una lesione su un braccio, è stato trovato in strada in via Monte Cucco. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 13:30 di oggi, 2 luglio, in zona Trullo. Sul posto sono prontamente giunti i Carabinieri e i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarlo, purtroppo senza successo. Al momento non si hanno notizie su cosa sia realmente accaduto, ma si sta indagando per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 2 luglio 2021) Tragedia a Roma, dove unè statoriverso a terra nel quartiere Trullo, a sud della. I tentativi di rianimazione si sono rivelati essere vani. Il ritrovamento Unconrotto e una lesione su un braccio, è statoinin via Monte Cucco. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 13:30 di oggi, 2 luglio, in zona Trullo. Sul posto sono prontamente giunti i Carabinieri e i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarlo, purtroppo senza successo. Al momento non si hanno notizie su cosa sia realmente accaduto, ma si sta indagando per ...

Advertising

pairsonnalitesF : 'Il sesso, le botte e Willy a terra': il racconto choc dell'omicidio: A fare la telefonata sarebbe stato un amico d… - MauryKostanzo : ? Sondaggio CHOC ? #ascoltitv Secondo voi, da settembre chi ci sarà nella domenica pomeriggio di Canale 5? - francobus100 : Lite choc in mezzo alla strada nella notte: accoltellato finisce all'ospedale - falcions85 : L'Italia si è cagata addosso.Ha fatto un viaggio all'inferno con ritorno.Ed era esattamente quello che serviva dopo… - CiaoComo : Altro choc a Guanzate: due incidenti nella stessa via, muore sul colpo in moto a 44 anni -