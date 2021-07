Camano: “Hakimi è stato felice all’Inter. Lautaro? Siamo sereni” (Di venerdì 2 luglio 2021) Alejandro Camano agente di Hakimi e Lautaro Martinez L’agente di Hakimi e Luataro Martinez, Alejandro Camano, ha parlato della situazione dei suoi due assistiti con l’Inter in un’intervista concessa ai microfoni di calciomercato.it. Ecco le sue parole. “Siamo vicini ad un accordo con il PSG, lo confermo. Si chiude nelle prossime ore? Ieri, ha detto Giuseppe Marotta che stava chiudendo. Ho parlato anche io con il PSG, Siamo davvero vicini. Hakimi sarebbe rimasto all’Inter? Il ragazzo accetta la realtà del calcio. L’Inter è stata una ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 2 luglio 2021) Alejandroagente diMartinez L’agente die Luataro Martinez, Alejandro, ha parlato della situazione dei suoi due assistiti con l’Inter in un’intervista concessa ai microfoni di calciomercato.it. Ecco le sue parole. “vicini ad un accordo con il PSG, lo confermo. Si chiude nelle prossime ore? Ieri, ha detto Giuseppe Marotta che stava chiudendo. Ho parlato anche io con il PSG,davvero vicini.sarebbe rimasto? Il ragazzo accetta la realtà del calcio. L’Inter è stata una ...

