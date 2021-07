Caldo record in Canada, quasi 500 morti: villaggio distrutto dalle fiamme (Di venerdì 2 luglio 2021) Sono centinaia le persone che hanno perso la vita in Canada a causa del Caldo record che si è registrato nel Paese. Solo nella British Columbia, nel Canada occidentale, si sono registrati 486 decessi in cinque giorni. Migliaia anche i ricoveri e le telefonate di emergenza rivolte ai centri sanitari. Lo riferiscono i media canadesi mentre è andato distrutto il 90 per cento del villaggio di Lytton, colpito da un incendio causato dopo che si è registrata la temperatura record di 49,6°C. L’emergenza non è ancora finita visto che, come segnalano i meteorologi, il ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 2 luglio 2021) Sono centinaia le persone che hanno perso la vita ina causa delche si è registrato nel Paese. Solo nella British Columbia, neloccidentale, si sono registrati 486 decessi in cinque giorni. Migliaia anche i ricoveri e le telefonate di emergenza rivolte ai centri sanitari. Lo riferiscono i media canadesi mentre è andatoil 90 per cento deldi Lytton, colpito da un incendio causato dopo che si è registrata la temperaturadi 49,6°C. L’emergenza non è ancora finita visto che, come segnalano i meteorologi, il ...

