Calciomercato Juventus | svolta in attacco | Niente ritorno!

Advertising

DiMarzio : Dall'#Arsenal alla #Juve, il dirigente del #Sassuolo ha fatto il punto sul futuro di #Locatelli - Gazzetta_it : Rinnovo Cuadrado, manca solo la firma. Pinsoglio fino al 2023, Chiellini a un passo - Gazzetta_it : La Juventus e l’aumento di capitale da 400 milioni: otto cose da sapere - LilloGiordano2 : La conferenza stampa di ieri ha fatto trapelare veramente poco a parte i nuovi volti in casi juve. Resta tutto molt… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Svanberg può lasciare il Bologna: c'è anche la Juventus -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

... ed intanto il club si sta comunque muovendo in questa sessione diestivo per ... ad esempio Inter oppure, lasciando però un vuoto importante nel reparto offensivo. Per questa ...Commenta per primo Il Barcellona sta cercando di cedere Miralem Pjanic , l'exche non si è integrato in Catalogna . E, come scrive Le10Sport, il bosniaco è stato offerto a Chelsea e Paris Saint - Germain , col giocatore che però vuole tornare in bianconero.È tempo di quarti di finale ad Euro 2020, che verranno aperti alle ore 18.00 dalla sfida tra Svizzera e Spagna. Alle 21 però c'è Belgio-Italia, ...Intreccio a tre per quanto riguarda il calciomercato Juventus. Via Cristiano Ronaldo, sostituto dalla Serie A. Nella conferenza stampa di ieri, la Juventus ha formalmente annuncia ...