Beautiful, anticipazioni 3 luglio: Sally rivuole Wyatt, ma per lui è solo un’amica. Flo sempre più sulle spine (Di venerdì 2 luglio 2021) Beautiful, anticipazioni 3 luglio: nella puntata di domani si continuerà a parlare del triangolo amoroso tra Flo, Wyatt e Sally, che proseguirà. Beautiful, anticipazioni 3 luglio: Sally non si arrende con Wyatt, ma lui e Flo … Sally vuole fare di tutto per riconquistare il figlio di Bill. Non sembra però destinata a riuscirci, perché per lui ormai è solo un’amica e Spencer continua a stare con lei soltanto perché lo ha convinto di essere in fin di vita. Intanto Flo è ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 2 luglio 2021): nella puntata di domani si continuerà a parlare del triangolo amoroso tra Flo,, che proseguirà.non si arrende con, ma lui e Flo …vuole fare di tutto per riconquistare il figlio di Bill. Non sembra però destinata a riuscirci, perché per lui ormai èe Spencer continua a stare con lei soltanto perché lo ha convinto di essere in fin di vita. Intanto Flo è ...

