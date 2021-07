Basket, Sacchetti: “Abbiamo dimostrato carattere, Repubblica Dominicana da non sottovalutare” (Di venerdì 2 luglio 2021) “Ieri siamo usciti da una brutta situazione dimostrando carattere dopo un inizio un po’ pasticciato. A questi livelli non è mai semplice contro nessuna squadra e Abbiamo imparato ancora una volta che dobbiamo guadagnarci tutto sul campo. Come esordio, forse meglio una gara così in salita che un match troppo semplice”. Così Romeo Sacchetti, all’indomani della sofferta vittoria contro Porto Rico nel match valido per il gruppo B del torneo Preolimpico 2021 di Basket. Evitata, per il momento, la Serbia, l’ItalBasket dovrà vedersela contro la Repubblica Dominicana. “Per noi è ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 luglio 2021) “Ieri siamo usciti da una brutta situazione dimostrandodopo un inizio un po’ pasticciato. A questi livelli non è mai semplice contro nessuna squadra eimparato ancora una volta che dobbiamo guadagnarci tutto sul campo. Come esordio, forse meglio una gara così in salita che un match troppo semplice”. Così Romeo, all’indomani della sofferta vittoria contro Porto Rico nel match valido per il gruppo B del torneo Preolimpico 2021 di. Evitata, per il momento, la Serbia, l’Italdovrà vedersela contro la. “Per noi è ...

