Barbara D’Urso ‘bocciata’ da Mediaset. Lei aveva scritto: “Parlano, parlano e io rido”. C’è poco da ridere (Di venerdì 2 luglio 2021) “Posso solo dirvi che Domenica Live e Live-Non è la D’Urso sono amatissimi e soprattutto sono di lunghissimissima vita. Tutte e due”, ha detto qualche mese fa Barbara D’Urso. poco dopo era arrivato il bis: “Noi ci vediamo in prima serata su Canale 5 nuovamente in autunno. Come vedete, ci sono e ci sarò sempre, col cuore”. Nei giorni scorsi la ciliegina sulla torta: “parlano, parlano, parlano. E io rido, rido, rido.” C’è poco da ridere. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) “Posso solo dirvi che Domenica Live e Live-Non è lasono amatissimi e soprattutto sono di lunghissimissima vita. Tutte e due”, ha detto qualche mese fadopo era arrivato il bis: “Noi ci vediamo in prima serata su Canale 5 nuovamente in autunno. Come vedete, ci sono e ci sarò sempre, col cuore”. Nei giorni scorsi la ciliegina sulla torta: “. E io.” C’èda. ...

davidemaggio : Piersilvio Berlusconi sulla D'urso: «Quel tipo di infotainment non ha più senso». Cancellati Live, Domenica Live… - robertopontillo : RT @GiusCandela: E' la fine di un'era. Mediaset e la bocciatura della D'Urso. Barbara, c'è poco da ridere. - GiusCandela : E' la fine di un'era. Mediaset e la bocciatura della D'Urso. Barbara, c'è poco da ridere. - Tv50special : @Iamdavide28 GF VIP Signorini Isola Blasi La Marcuzzi se n'è andata La Hunziker non conduce Reality La Perego rest… - marco_santoro_ : RT @Riccardo_Bocca: Per migliorare la domenica pomeriggio di Canale 5, Mediaset ha escluso Barbara D'Urso e punta come nome nuovo su Anna T… -