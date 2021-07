Baldur's Gate 3, Larian Studios annuncia una nuova diretta dedicata alle novità della prossima patch (Di venerdì 2 luglio 2021) Ottime notizie per i fan di Baldur's Gate 3: Larian Studios mostrerà l'ultima patch del suo gioco di ruolo attualmente disponibile su Steam in accesso anticipato. Il terzo Panel From Hell intitolato "A Most Noble Sacrifice" sarà disponibile l'8 luglio alle ore 20:00. Dall'account Twitter ufficiale del gioco si legge: "Unitevi a noi l'8 luglio in un'avventura interattiva che esplora il nuovo contenuto della patch di Baldur's Gate 3, nel primo LarPG di Larian. Saremo con voi in diretta dal ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 2 luglio 2021) Ottime notizie per i fan di's3:mostrerà l'ultimadel suo gioco di ruolo attualmente disponibile su Steam in accesso anticipato. Il terzo Panel From Hell intitolato "A Most Noble Sacrifice" sarà disponibile l'8 luglioore 20:00. Dall'account Twitter ufficiale del gioco si legge: "Unitevi a noi l'8 luglio in un'avventura interattiva che esplora il nuovo contenutodi's3, nel primo LarPG di. Saremo con voi indal ...

Advertising

AngeloDeiana : @StefaniaC11 Bel pezzo, io ho avuto un'esperienza simile rigiocando i 2 Baldur's Gate. Una delle cose che più mi ha… - GamingTalker : Baldur's Gate 3, la patch 5 sarà mostrata in un evento la prossima settimana - PokeMillennium : Switch Pro ha bisogno di più potenza o rischierà di rimanere indietro, lo dice il team di Baldur's Gate 3… - Luke1992Duke : RT @roguecaliber: Baldur’s Gate by Marc Simonetti - nrkfnk : RT @roguecaliber: Baldur’s Gate by Marc Simonetti -